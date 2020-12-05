北市聯醫陽明分院研究團隊發表武漢包機篩檢經驗的研究，論文獲刊登在醫學資訊頂尖期刊《醫學網路研究期刊》。（圖擷自蘇一峰醫師部落格）

如何讓世界看見台灣？行政院長蘇貞昌稱用萊豬進口，但有一群醫師將台灣武漢包機隔離經驗寫成原創論文，刊登於頂尖學術期刊，更能榮耀台灣，讓全世界看到台灣。參與此研究的胸腔重症醫師蘇一峰表示，學者愛台灣的方式，慢火淬鍊也不矯情。對此，網友認同的說，可見治國不是靠一張嘴而已！

武漢返台包機是中國大陸湖北武漢嚴重特殊傳染性肺炎疫情爆發後，於2020年1月23日「封城」，各地陸續專機離僑後，關於中國大陸湖北省境內的台灣籍居民和陸籍配偶撤離回台灣的一系列包機。

蘇一峰昨晚在臉書上發文提到，疫情期間2、3月時許多在中國大陸工作的台灣人返國，當時因為疫情緊張當時政府祭出「包機策略」派出專機將人民接回台灣！在包機的過程當中，特地載送到陽明山上的疫情隔離設施中，並且由市立聯合醫院派醫師進入篩檢！過程中成功接回民眾且沒有造成社區傳染，替台灣防疫工作打了漂亮的一仗！

蘇一峰表示，台北市立醫院陽明分院組成的研究團隊，除了詹尚易醫師與感染科顏永豐醫師，他本人也參與其中，還有相關研究人員，他們特別將武漢包機的篩檢經驗寫成原創論文，而研究榮獲刊登在醫學資訊頂尖期刊《醫學網路研究期刊》(Journal of Medical Internet Research, JMIR)，他還透露，JMIR就是與高雄陳其邁市長等人將鑽石公主號防疫過程寫成論文刊登的相同期刊。

蘇一峰開心的說，北市聯合醫院陽明團隊將台灣經驗寫成論文，分享到全世界，用研究論文讓世界看見台灣！最後還加注說，學者愛台灣的方式、慢火淬鍊也不矯情。對此，底下網友留言表認同，「可見，治國不是靠一張嘴而已，嘿嘿！」、「結果大陸包機回來的台灣同胞都沒染疫，反而從其他國家搭機回台的……許多感染確診!」、「醫護人員貢獻丶辛勞不容抹滅！」

(中時新聞網)