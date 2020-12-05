批政府「無力管理就不該開放進口」 江啟臣邀民眾一同擋萊豬

國民黨主席江啟臣日前出席「北北基宜婦女領袖幹部座談會」。（國民黨提供）

國民黨主席江啟臣日前參加「北北基宜婦女領袖幹部座談會」，對於政府明年元旦開放萊豬進口，江啟臣痛批，政府無力管理就不該開放進口，黨團在國會議場，不管是文攻或武鬥，都是要凸顯民進黨開放萊豬的問題，除了國會的努力，擋下萊豬更是全民的工作。

國民黨主席江啟臣日前出席「北北基宜婦女領袖幹部座談會」，他說「女人撐起半片天」，國民黨14位執政縣市首長中，有一半是女性，顯示國民黨對女性從政的支持。這些女性縣市首長的表現亮眼，也證明女性的力量不僅撐起半片天，更可以成為支撐臺灣向前發展的力量。

當天江啟臣偕同祕書長李乾龍、副祕書長李彥秀、婦女部主任闕枚莎、副主任林杏兒、劉美芳等人共同出席「北北基宜婦女領袖幹部座談會」，除了感謝婦女朋友們長期以來對國民黨的協助與認同，也期望未來能在各項婦女朋友們關心的民生、兒福等議題上合作，共同努力為臺灣打造更優質的生活環境。

為表達婦女朋友們對國民黨的支持，江啟臣致送親筆簽名的國旗小包給每位婦女幹部，大家還一同背上國旗小包合影留念，婦女幹部們也準備了生日蛋糕，一同祝賀國民黨126歲生日快樂。

江啟臣提及，長期以來，婦女幹部不論是在議題宣講、選舉志工都是國民黨內最積極認真的一群人。除了要感謝大家平常時的辛勞之外，更要繼續拜託大家給國民黨更多的動力，還有更多的支持。

談到婦女朋友最關心的萊豬進口議題，江啟臣說，「食安議題」是婦女朋友們更關心、更在意、甚至更專業的。8月28日蔡英文總統倉促宣布開放萊豬，引發全民的怒吼，我們全黨上下更是不遺餘力，力抗萊豬進口，就是希望將健康留給下一代，痛批民進黨迄今仍然一意孤行，堅持要開放高風險的肉品，高呼「這樣的執政黨，我們不能接受！」

許多媽媽們都擔心自己的孩子會受到萊劑的危害，江啟臣表示，從校園團膳規範不願意強制入法，不願意新增萊劑肉品稅號，不願意強制標示使用萊劑肉品，到臺灣豬標章倉促雜亂，民進黨一再顯示，行政單位不但無心更無力加強含瘦肉精的豬肉管理措施。這樣的行政怠惰與無能，就是提高人民食用萊豬的風險，更是凸顯民進黨只想著開放，卻沒想清楚管理的本末倒置。

「無力管理就不該開放進口，就是國民黨的清楚立場！」江啟臣做出明確宣示。他說，現階段國民黨團會在國會議場，不管是文攻或是武鬥，就是要凸顯民進黨開放萊豬的問題，就是要讓大家看清楚誰在不顧民意，為萊豬護航。除了國會的努力，擋下萊豬更是全民的工作。

江啟臣強調，國民黨已經正式提出反萊豬護健康的全民公投提案。雖然「民進黨的中選會」極盡刁難，但是我們仍要做好準備，因為民進黨就是要企圖壓縮公投連署的時間，要讓我們來不及完成連署。

江啟臣說，因此我們更要做好準備，只要中選會一核備，我們就要全面展開連署，屆時希望婦女朋友們發揮影響力，共同號召大家一起響應。

(中時 )