裁判賈西亞遭到球員襲擊，肩膀受傷、輕微腦震盪。（美聯社資料照）

Police escort Edinburg High football player from game for hitting referee (monitornews)

美國高中球場前日爆出野蠻的襲擊事件，德州愛丁堡高中的美式足球選手杜隆(Emmanuel Duron)居然在場上偷襲裁判，把他撞個四腳朝天。身為運動員這是不可原諒的暴行，杜隆當場被警察帶出，周五以一級傷害輕罪起訴，保釋金1萬美元。

受害者是資深裁判賈西亞(Fred Gracia)，杜隆在比賽中違規攻擊敵隊四分衛，他在對手把球扔出之後才衝撞，被判缺乏體育精神，賈西亞喝令把他驅逐出場。不料杜隆突然跑回場內，筆直衝向賈西亞，在他毫無防備時將其撞翻。杜隆身後有兩人跟著跑出來要拉住他，但沒有趕上。

賈西亞離開球場坐上救護車，他肩膀受傷、輕微腦震盪，愛丁堡高中隨後發布道歉聲明。德州體育裁判工會嚴詞譴責杜隆的惡行，事實上2015年也發生過聖安東尼高中美式足球員襲擊裁判的事件。杜隆是擅長衝撞的防守絆鋒，沒想到他把天賦和上百公斤的體格用來衝撞無辜的裁判。

愛丁堡最後獲勝，杜隆的行為無關球隊，完全只是個人情緒失控。今年18歲的杜隆先前表現優秀，現在這個前科將會留在他頭上，可能影響他的大好前程。

(中時新聞網)