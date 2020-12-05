新北市泰山區1名洪姓男子日前遺失內有1萬7千4百元現金的皮夾，洪男事後查閱周圍相關監視器，發現皮夾掉落在泰林路二段某診所前，遭1名盧姓女子撿起，但盧女不但未將遺失物交給警方，甚至將皮夾內的現金抽光，再把皮夾隨意丟棄，洪男見狀立即向報警，最後盧女見紙包不住火，才坦承犯行並願意歸還現金，但盧女行為明顯觸法，最後被依侵占遺失物罪函送法辦。

警方調查，洪姓男子（51歲）日前去新北市泰山區泰林路二段某診所看病，結束要離開時，他伸手從口袋中拿出鑰匙準備離開，但一不注意口袋內的皮夾也一同掉出來，事後盧女（50歲）騎車經過，發現診所外的皮夾，先將車停妥後，便彎下身撿起，再將皮夾內的1萬7千4百元現金全部抽走佔為己有，再把皮夾隨意丟棄路邊。

洪男發現自己皮夾遺失，騎車折返回去診所找，並查閱診所附近監視器，發現盧女撿起遺失物，不但未交由警方，還私吞裡面的現金，洪男氣得向警方報警。

警方調閱相關監視器，鎖定盧女身份並傳喚她到案說明，她向警方坦承犯行，也表示願意歸還洪男的錢，但盧女的犯行早遭監視器全都錄，訊後被依侵占遺失物函送法辦。警方呼籲民眾務必拾金不昧，拾得遺失物務必交由派出所受理公告，切勿貪小便宜而觸法，得不償失。

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(中時新聞網)