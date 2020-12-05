台南市某高中傳出高三男學生在女廁裝設針孔攝影機偷拍，1名被害女學生發現異狀找到攝影機，正準備送交老師處理時，該男生突然衝出企圖搶走物證，雙方也因拉扯驚動師生。事後有網友PO網批評校方處理態度消極，但校方說，案發當天即依法通報，並召開性平會組調查小組啟動調查。

據查，上月中旬1名高三女生在校內女廁所如廁時，突然發現垃圾桶後方有亮光，經察看赫然發現被人裝上針孔攝影機，立即拿起攝影機準備送交老師辦公室。不料，此時另名高三男生在走廊發現，竟上前企圖搶走物證，但仍被女生搶回報請師長處理。

事後，本月初有人匿名在網路社群PO文，指校方處理態度消極，甚至有意息事寧人。匿名發文者還認為，因裝設針孔攝影機的男學生成績頗為優秀，被校方評估可望錄取醫學系，擔心影響校譽及男學生的未來，校方才不准學生四處張揚。

不過，校方否認隱匿偷拍事件，聲稱網路流傳的內容並非事實；校方指出，案發當天已依法通報，並召開性平會組成調查小組，啟動調查，也針對所有高三學生輔導與加強性平觀念宣導。

不過，依性平法規定，任何疑似性平事件，必須由性平會組成調查小組啟動調查，其他任何人包含師長、學生及學務處等處室，都不可有詢問、刺探或調查相關人員或學生的舉動，也不得任意透露相關事項。

校方還強調，經初步了解，涉案男學生的偷拍動機，係課業壓力大，加上好奇心，才從網路購買針孔攝影機，在女廁所內裝設偷拍；至於偷拍時間多久？有多少人被拍？校方說無法透露，但已加強校園安全巡檢，除原有的感應照明設備及監視器外，也在重要地點再增設監視設備。

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(中時新聞網)