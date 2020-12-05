阿根廷傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）日前因心臟病發享壽60歲，為了紀念他，今天拿坡里政府通過，將拿坡里主場的聖保羅球場（San Paolo stadium）正式更名為馬拉度納球場（Diego Armando Maradona Stadium）。

馬拉度納上月25日傳出過世消息，震驚全世界，隨後阿根廷總統府已發布公告，即日起阿根廷全國進入為期3天的哀悼期，不少足壇球星也都發文表示哀悼。

今天義大利拿坡里市議會通過拿坡里市長馬吉特里斯（Luigi de Magistris）的提案，將聖保羅球場更名為馬拉度納球場，以表揚他在1984至1991年效力拿坡里所獲得的成就。

馬拉杜納效力拿坡里時，為拿坡里出賽259場，踢進115球，幫助球隊奪得2次義甲冠軍、1次義大利盃冠軍、1個聯盟盃冠軍和1個意大利超級盃冠軍，拿坡里也在2000年將馬拉度納的10號球衣退役。

馬吉特里斯表示，過去17年來一直和地方政府溝通，希望能夠將這座球場重新命名，「在拿坡里人民的記憶中，那段馬拉度納所寫下的過往依舊不可磨滅。」

(中時 )