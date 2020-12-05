這場追逐戰波及路旁4部轎車，其中一部計程車被撞至側翻。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

為了20萬元債務，高雄市三民區5日凌晨2時30分發生一件追逐戰。31歲王姓男子為躲避債務，開車逃跑，37歲盧姓與藍姓兩人分別開轎車與貨車在後追趕，在追到鳥松區本館路時，因車速過快發生車禍，導致1人受傷送醫。

仁武警方調查，盧姓男子在2日凌晨2時許在三民區建工路與大豐路口，發現王嫌駕駛自小客車停在路旁，盧嫌於是叫了藍嫌開另一部貨車，欲攔阻盧男。盧男開車逃跑，在本館路時，因車速過快，在一家計程車行前發生車禍，波及4部計程車。

王姓駕駛雙腳擦傷送長庚醫院就診。王姓駕駛面對媒體，用手遮臉，不願表示意見。警方已經調閱路口監視器影像，釐清案情。警方詢後，將依據刑法公共危險罪嫌移請橋頭地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾應以理性、和平方式解決問題；警方會持續維護治安，對於任何刑案，會重視並強勢執法，保障民眾生命、財產安全。

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(中時 )