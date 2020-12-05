台鐵猴硐=瑞芳段因連日雨勢走山而中斷，交通部公路總局啟動公路客運疏運接駁機制，預計今日加開393班次，可提供1萬5720座位數，並視現場候車情形，遇有人潮時機動加開班次疏運。

公路總局指出，昨日大都會客運、首都客運、臺北客運、葛瑪蘭客運、國光客運及統聯客運等業者，針對北宜線、北花線共加開905班次，疏運2萬4514人次。

至於猴硐=瑞芳段疏運措施，公路總局表示已協調基隆客運，透過既有市區客運808路線行駛於瑞芳車站猴硐車站間的中型巴士加班接駁，原有班次為每日往返共42班次，於二端各加開2車輛（共4車輛）持續接駁疏運，昨日總計疏運旅客約840人，今日將再持續進行疏運。

昨日台鐵預估坍塌土方約3800立方公尺，但再經計算後，發現數字低估，實際要清除的土方可能超過1萬立方公尺，若雨勢不停歇，還會增添搶修困難，可能要花更長的時間搶修。

(中時 )