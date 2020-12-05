刑事局電信偵查大隊日前接獲情資，在網路上有不法賣家向消費者謊稱販售醫療級口罩，消費者於購買後發現品質不一，故向警察機關舉報。警方調查後發現，王姓男子謊稱是國家隊口罩機製造商，批發給網路賣家牟取暴利，查扣偽劣口罩高達115萬片，訊後依法將王男等3名嫌犯移送彰化地方檢察署偵辦。

警方表示，循線追查相關資料，先於雲林縣逮捕林姓網路賣家，並由林姓賣家供述，持續溯源追查其上游之陳姓出貨商人，之後前往陳嫌位於台中市西屯區住處進行搜索，當場查扣偽劣口罩20箱，又持續針對陳嫌偽劣口罩來源追查發現，渠貨源係由王姓嫌犯所供應。

警方調查，王嫌是口罩製造機廠商，渠藉由進口大陸口罩機設備機會，謊稱係國家隊口罩機製造商，以測試製造口罩良率為由，大量製作口罩並冒充為醫療用口罩，批發給網路賣家進行販售牟取暴利；專案小組於現場查扣口罩成品440箱及帳冊等資料，本案共計查扣偽劣口罩高達115萬片。

全案依涉嫌嚴重特殊傳染性肺炎及紓困振興特別條例、刑法詐欺及藥事法等罪嫌，將王姓等3名犯嫌移送台灣彰化地方檢察署偵辦。

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(中時新聞網)