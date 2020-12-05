棒球投打一局決勝負！輸家挑戰試吃世界第一臭！

網紅草爺於2017年創立含羞草頻道，宗旨已散播快樂散播愛為主，希望每一位觀看的朋友們，都能感受到歡樂及放鬆，以娃娃機影片快速竄紅的他們，於現今拍攝更多元影片，特別邀請同為youtuber的蔡哥與豹子腿方昶詠pk棒球，爆笑場面也讓觀眾哈哈大笑。

棒球是多數男生喜愛得一種運動，三者齊聚一堂決定來場男人間的對決，蔡哥也自信滿滿的誇下海口今天絕對電爆草爺，草爺也不服氣得表示，球是圓的，今天就來個世紀大對決。比賽怎麼能少了懲罰，輸的一方即得品嘗世界上最臭的鯡魚罐頭。

比賽由草爺先投，蔡哥打擊，草爺展現練習多時的投球技巧，不論是直球或是蝴蝶球都難不倒他，而蔡哥也不是省油的燈，將數球都打擊出去，多球下，草爺已是滿頭大汗也直言，喔這打者很黏。

比賽來到尾聲，由於蔡哥較不專精的投球技巧，草爺最後以3人出局滿壘的狀況獲得勝利，方昶詠賽後也表示其實蔡哥的打擊能力是好的，但還是需要持續得練習。

接受懲罰的蔡哥不食言吃了三口鯡魚罐頭展現真男人的魅力，草爺也在眾人起鬨之下，嘗試一口。蔡哥感動直說好兄弟夠帥。

網友也在影片底下表示，「草爺最man 值得永遠支持 good」、「蔡哥打比投好很多耶~XD」、「水哦 2位真男人」。

(中時新聞網)