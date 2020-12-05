堪稱「北捷不死鬼」（形容好色男）的71歲簡姓老翁，在台北捷運至少犯下12起性騷案，雖遭檢方求刑2年，仍阻擋不了他繼續性騷女乘客，台北市議會交通委員會昨天通過「性騷擾慣犯禁止搭乘大眾捷運」提案，請北市府與中央研商拒載性騷擾慣犯的適法與可行性。

據了解，簡翁閒閒沒事常搭捷運，不時在車廂內物色落單女子性騷，常趁被害人坐在座位或低頭滑手機不注意時，悄悄靠近，再用下體磨蹭對方，甚至將精液留在被害人外套或手臂上。

檢方指出，簡翁自2008年在捷運犯下第一起性騷擾案至今，12年來已被逮到12次，其中4案被判刑3至5個月徒刑，另5案被害人撤告，2案罪證不足，1案法院仍在審理中。

據「自由時報」報導，由於性騷慣犯色性不改，議員王鴻薇提案說，簡翁12年至少犯下12起對女乘客騷擾、射精，行徑相當惡劣，被抓包後常以自己年紀大、會漏尿漏精為由求饒，最後不了了之，因已嚴重影響乘客權益，應該將行政法令與罰則提高，否則性騷擾事件會層出不窮。議員李明賢則建議將性騷擾前科犯列入黑名單，捷運警察隨車搭乘緊盯，以達到嚇阻效果。

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北捷公司法政處表示，現行「性騷擾防治法」沒有限制性騷擾者的行動，犯罪前科屬於特種個資，無法事先知道，也沒法律授權拒載，執行有困難。捷運警察說，若拒載會有人權爭議，警方曾建議列管特定的人，未被接受。但市議會交通委員會仍通過，要求北市府與中央研商「拒載性騷擾慣犯」的適法性與可行性。

(中時新聞網)