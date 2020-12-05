超強生命力曝曬一天也能活?他做實驗打破各種垃圾魚傳言

垃圾魚又被稱為琵琶鼠、清道夫魚，平常以吸食水族箱壁及鋪石上的藻類維生，但無藻類時會攻擊其他魚種。也因有著高度的環境適應能力，嚴重威脅到本土魚類的生存空間。youtube頻道阿坤的水族遊樂園以多項分類實驗垃圾魚生命力，實際測試網路上傳言的影片真偽。

對照組分別為，半鹹水/全海水測試組、無水乾燥陰曬3/12小時組、無水乾燥曝曬3/12小時組、冷凍3/12小時組、日曬組。以一大一小的垃圾魚作為實驗主角，使用滴流盒避免因為積水問題而影響實驗結果。

經過一小時後首先呈現無生命力的為全海水實驗組，再來是日曬2小時組，接著冷凍組3小時組也已無生命力，透過網路上的復活影片教學，將他放回淡水中也確定無法復活。

經過將近19個小時，只剩乾燥實驗下的8隻垃圾魚，阿坤以放回淡水檢視後續生存率。實驗結果有4隻垃圾魚持續表達生命力。根據結果，阿坤表示垃圾魚的存活關鍵在於水分攝取與保存。

網友們敬佩阿坤的實驗精神，紛紛表示，「阿坤很有心ㄟ，那些很明顯假的流言都還特別花時間證明，真的給個讚」、「真理才剛開始穿鞋，謠言已經跑遍全城，打斷自己的休息時間真是辛苦你了。」、「這個影片真的超實在，尬意啦!!!」

(中時新聞網)