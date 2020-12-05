◎花蓮太平洋溫泉季 雙泉奇浴 美聲相伴

時序入冬，正是泡湯好時候，花蓮縣府舉辦「2020花蓮太平洋溫泉季」，以「英雄美人‧雙泉奇浴」為主題活動，即日起於瑞穗及安通溫泉展區，加碼舉辦音樂會，在泡湯之餘，藉由原住民美聲傳唱，讓溫泉季更加升溫。

◎士林官邸菊展 懷舊童玩逗鬧熱

「2020士林官邸菊展–藝菊童遊」已盛大開展，除展示各式各色的美麗菊花外，北市公園處此次推陳出新，在各展區中，設有各種爺爺奶奶時代的懷舊童玩，如大型彈珠台、竹筷槍、陀螺、波浪鼓等，歡迎家長大手拉小手，帶e世代的小朋友前來體驗鄉土童玩的樂趣。

◎來去埔里醮遊 打卡兼抽獎

12月初適逢南投縣埔里鎮盛大的「祈安清醮」，多項熱鬧活動陸續展開，包括由鎮公所主辦的一同去醮遊、花醮等活動，領民眾看見埔里之美，圖書館也辦理老照片特展，帶遊客踏入歷史隧道。各大旅宿業者配合吃素，也推出色香味具全的蔬食料理，吃喝玩樂在大埔里，有不一樣的體驗。

◎大鵬灣新玩法 主打養蚵文化

近年國旅型態大改變，深度旅遊愈來愈夯，大鵬灣潮口平台的水上業者也跟進轉型推出「採蚵」體驗行程，除重現當年在地產業文化外，也讓因颱風肆虐而消失4年的蚵島亮點，以不同的方式再次喚醒遊客對大鵬灣的旅遊印象。

◎歡樂耶誕城 迪士尼經典動畫重現

新北市歡樂耶誕城粗估已吸引上百萬人次前來朝聖，市府1日推出第二支全新風格的「奇幻篇」雷射光雕秀，結合《木偶奇遇記》、《愛麗絲夢遊仙境》、《小飛俠》、《小飛象》等經典故事與音樂，將與第一支「公主篇」輪播，盼吸引更多人潮。

◎稻草捲蓋迷宮 意外成關山熱點

台東縱谷區二期稻作多數已完成收割，大量稻草依法不能露天燃燒，如何處理農民很困擾，關山鎮農會向農民收購600捆「稻草捲」，建置1座約500平方公尺的稻草迷宮，阿公、阿嬤們最喜歡在裡面「迷走」，意外成為關山鎮打卡熱點。

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(中時新聞網)