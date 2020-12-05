就算大家都知道快艇明星前鋒里歐納德的寡言木訥個性，但他這種招募方式也太另類了！里歐納德5日接受視訊訪問，談到自己先前怎麼招募前暴龍隊友伊巴卡加盟快艇，他的回答讓所有媒體為之傻眼，「我的風格就是直接問他來不來！」

里歐納德曾在2018-19年球季，跟伊巴卡攜手幫助暴龍奪下總冠軍，兩人之間自然存在交情，當聽到陣中第六人哈瑞爾打算跳槽同城對手湖人，里歐納德當然想把伊巴卡挖來快艇補強，結果伊巴卡還真的接受快艇兩年1900萬美元合約了。

「我經常跟伊巴卡用『Facetime』視訊聊天，所以當自由市場開啟後，我就給他發了一則訊息，很清楚問他，『你到底要不要來我這裡？我沒空跟你解釋洛杉磯的一切。』他很清楚我是怎樣的人，」里歐納德說，「我就是直接問他來不來？」

隨著伊巴卡加盟快艇補足內線空缺，快艇下個球季仍是奪冠熱門球隊之一，接著就看新任總教練泰隆盧要怎樣帶領「雙星」里歐納德、保羅喬治，談到自己在新球季的目標，里歐納德說：「通往冠軍的路總是艱難的，但我樂於接受挑戰。」

(中時 )