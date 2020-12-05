印尼打算採購法國達梭「飆風」（Dassault Rafale）多用途戰機

長久以來印尼尋尋覓覓，想要採購新戰機，如今又出現了意外轉折。雅加達已證實，正與法國協議，要買達梭「飆風」（Dassault Rafale）多用途戰機。

據《戰區》（The War Zone）網4日報導，這最新發展就在印尼表示，有興趣採購奧地利的歐洲戰機（Eurofighter）「颱風」（Typhoon）機隊，加上計畫採購俄製蘇愷（Sukhoi）蘇-35「側衛」（Flanker）戰機，但又遲遲沒進展之後。

法國防長帕莉（Florence Parly）3日在電視專訪中證實，印尼可能採購36架「飆風」戰機。她指出，雖然雙方還沒簽約，但交易已有「相當進展」。然而，法國《論壇報》（La Tribune）先前報導，印尼和法國已開始協商，但提及的「飆風」戰機數量是48而不是36架。

法國達梭「飆風」（Dassault Rafale）多用途戰機

無論如何，由於印尼和法國協議擴大國防合作，雅加達迫切想要「快快敲定」採購協議。

(中時新聞網)