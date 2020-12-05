2018年反日本核災區食品公投的兩年效力屆滿，外界關注民進黨政府是否將開放日本核食進口，立法院長游錫堃今天證實，日前駐日代表謝長廷返台時有與他聊到日本核食議題，但他聲稱日方未對謝施壓，而蔡英文總統也暫時沒有考慮開放。

2011年日本福島核災後，馬英九政府禁止福島縣附近的食品進口，蔡總統執政後，考慮開放，國民黨發起反核食公投反制，獲779萬票壓倒性多數支持通過，開放一事暫緩。

然而公投法只規定「經創制或複決之重大政策，行政機關於二年內不得變更該創制或複決案內容之施政」，反核食公投兩年效力已屆滿，令外界憂心民進黨政府是否會在開放萊豬之餘，連日本核食也開放。

因此游錫堃於今日出席2020中華民國企業經理協進會「國家傑出經理獎」頒獎典禮時，媒體問他日前有無和謝長廷談到日本核食議題。

對此游錫堃表示，雖然本次會面主要是老朋友敘舊，但謝有稍微提到之後他可能會面對這問題。但開放與否要看行政部門，而就他所知，蔡總統還沒有考慮，因為國內還有很多事情待處理。

媒體追問謝長廷有沒有提到日方對他施壓要求我方開放？游錫堃表示，謝沒有說，只是說自己在日本工作順手，他有坦言未來會碰到日本核食開放議題，但不是他能決定的。

而游錫堃也展現了高度配合行政部門的態度，被問到是否要求先在立法院討論再開放日本核食，他宣稱總統會有很多政策與行政院長會商，他們啟動後國會才會討論。

至於開放後是否會要求送交國會審查？游錫堃也不願承諾，只說國會很多事要全體立委共同決定，等朝野協商後才能確定。

游錫堃致詞時則提到，美國本次大選有作票爭議與嫌疑，過去覺得美國不會有種事情，但如今在爭議中。此外如今美國和大陸因為價值觀不同，短期內不會和好，新冷戰可能形成，過去到大陸投資可賺很多錢，如今許多人從大陸撤資，這些是企業需要考慮的。

(中時 )