農委會2016年以來推動「大糧倉計畫」，而雜糧是重點生產品項，鼓勵農民轉作，至今雜糧種植面積已達7萬5000餘公頃。（林良齊攝）

據農委會統計，我國全年稻米生產面積約達27萬公頃，已超過我國人所需的稻米量，農糧署署長胡忠一今天表示，若再加計每年進口的稻米，全年稻米約過剩30萬公噸，成了全民負債。

胡忠一今天出席「十大穀得產品競賽」頒獎典禮時表示，台灣稻米全年生產面積約達27萬公頃，但僅需24萬公頃就足夠，若再加計進口稻米，每年約過剩30萬噸，成了全民負債。

因此，農委會2016年以來推動「大糧倉計畫」，而雜糧是重點生產品項，鼓勵農民轉作，胡忠一說，目前進口雜糧每年約800萬噸，其中約400萬噸為玉米、大豆為260噸、小麥則有140萬噸，其中進口大豆9成為基因改造大豆，而包括歐盟等國是禁止基改食品進口的。

胡忠一指出，截至去年為止，種植大豆面積已達3400公頃，相較國外大豆碳足跡短、全數為非基改、新鮮等優勢，2019年也推動「國產豆奶進校園」，補助有機豆奶每瓶2元、產銷履歷豆奶每瓶1.5元運費，提高學校營養午餐使用意願，而今天輔導新北市農會加工製成國產豆奶，截至11月式，訂購數量已逾100萬瓶；此外，也補助學校採購豆漿機、國產大豆，現磨豆漿給學童飲用，目前共有44所學校使用。

胡忠一提及，配合明年嘉南地區停灌1萬9000公頃，希望順勢把目前約7萬5000公頃的雜糧種植面積，提高至8萬公頃。

(中時 )