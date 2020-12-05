23歲大陸男星劉昊然曾以《唐人街探案2》創下最年輕影帝提名紀錄，也是今年大眾電影百花獎形象大使，主演的電影票房累積超過100億人民幣，成為大陸最年輕的百億影星，前途備受看好。近日他出席時尚活動領獎，卻拿到缺角的獎盃，引燃網友怒火，批評主辦方太誇張。

劉昊然4日晚間出席大陸GQ年度人物盛典，並與一票鮮肉男星上台領獎，未料他卻拿到一尊殘缺的獎盃，足足少了一大塊字母，他還低頭看了一下，再瞄了旁邊的李易峰，確認自己的獎盃真的是破的，露出疑惑又尷尬的神情。

劉昊然（右三）上台領獎，獎盃居然缺了一角。（圖／微博）

劉昊然上台領獎，獎盃居然缺了一角。（圖／微博）

但他很快地就收起異狀，拍照時還盡量遮住缺角，貼心地舉動被讚情商高，不過許多粉絲仍為他叫屈，認為主辦方是知名大品牌，典禮也是ㄧ年一度的大型活動，居然出了如此大的包，直呼：「太疏忽了吧！很無語」、「主辦方這麼不負責任？把帥哥都給搞懵了」、「覺得好不尊重人」、「不是粉絲我都想罵」。

網友紛紛替劉昊然罵主辦方。（圖／微博）

頒獎過程還有一個亮點，劉昊然登台前與蔡徐坤互讓位置，兩人鞠躬到差點跌到台下，讓一旁的李易峰看不下去，把他們兩個一起拉到舞台中央，搞笑的互動不僅登上熱搜，也成為典禮一大插曲。

(中時新聞網)