港星余文樂和台灣名模、皮帶千金王棠云結婚3年，育有1子，今年6月小倆口報喜懷上二胎，且還是余文樂的「前世情人」，集滿「好」字。余文樂今(5日)發文透露，王棠云已於日前生下二女兒，但因經歷危險期，所以沒公開，如今妻女平安回家，「感謝我太太，辛苦了」。

余文樂3年前認戀王棠云，後來兩家親友到澳洲結婚，不久生下男寶寶余初見「Cody」，今年6月國際父親節，余文樂在微博曬出全家福照，他寫下：「我最好的父親節禮物，往後一生都是你們。」兒子穿著印有「Best brother」字樣的上衣，網友問是有第二個小朋友了嗎？余文樂大方回覆：「Yes」，承認二度當爸。

余文樂宣布女兒已平安出生。（圖／翻攝自余文樂微博）

不久，余文樂夫妻舉行派對，宣布二胎性別是個女孩，夫妻倆都十分期待，余文樂寫下：「雖然我其實男女都無所謂，可是知道是女孩那一刻，突然又很興奮!!!」王棠云則打趣說：「爸爸接下來要被吃定了」。

余文樂和大兒子Cody。（圖／翻攝自lok666 IG）

今余文樂曬出他牽著小女兒的手合影，寫下：「謝謝所有親朋好友的關心，妹妹其實在早一陣子就出來了，只是當時間還沒渡過危險期，所以沒有跟大家說，但現在她已經順利過關，回到家了!!」歡迎前世情人出生，也謝謝太太辛苦生產。

余文樂分享跟女兒合影。（圖／翻攝自lok666 IG）

王棠云分享女兒余初心可愛照片。（圖／翻攝自sarah9_23 IG）

而王棠云稍後也曬出女兒照片，說：「我們小仙女回家了，迫不期（及）待和我們見面的女兒提早出來，因為提早了太多，所以一直沒跟大家分享，現在她幸運的渡過總總難關回家了。莫忘初心，謝謝大家的關心，我會開始溺愛她了」，余文樂也透露，女兒將取名為「余初心」。

(中時新聞網)