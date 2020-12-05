繼2020年10月深圳聯合中國人民銀行推展數位人民幣紅包試點後，蘇州與人行聯合推展的數位人民幣紅包試點工作5日正式啟動預約。該試點結合「雙12蘇州購物節」，將向所有符合條件的蘇州市民發放總計人民幣（下同）2千萬元的數位人民幣紅包，數量共計10萬個，每個紅包200元，並於12月11日20：00時正式生效。

綜合陸媒5日報導，蘇州市政府表示，數位人民幣消費紅包將採取「搖號抽籤」形式發放，抽籤報名自12月5日0時開啟，持續至12月6日24時，12月11日公佈中簽結果。預約報名的蘇州市民須近3年（按月）在蘇州大市內（蘇州市姑蘇區、高新區、相城區、吳中區、吳江區、昆山市、常熟市、張家港市、太倉市）有一筆正常社保繳費記錄，或是戶籍或暫住地在蘇州範圍內。

同時，此次試點消費者有機會參與離線錢包體驗。中簽人員可在12月11日20時至12月27日24時透過「數位人民幣APP」至蘇州地區指定線下商戶進行消費，也可透過京東商城進行線上消費。且數位人民幣消費紅包發放到個人按照要求開立的數位人民幣錢包，可直接進行消費，無需綁定銀行卡。

值得注意的是，與10月深圳試點紅包只能開通工農中建四大銀行錢包相比，蘇州試點增加了中國交通銀行、郵儲銀行兩家作為指定營運機構，這意謂著大陸六大國有銀行都成為了數位人民幣的指定營運機構。

人行在10月份已在深圳試點數位貨幣，推出5萬市民共用1千萬元的數位人民幣紅包，並計畫在2022年北京冬奧會期間進行使用。

(工商 )