雖然美國總統大選當選人拜登曾表示上任後不會立即對川普展開司法調查等「清算」動錯,不過曾出書揭露川普家族內幕以及川普童年的瑪麗‧川普(Mary Trump)在接受美聯社專訪表示,川普「罪惡多端、殘忍且叛國」的行為,足有理由讓他在離開白宮後被關進監獄,且此舉不會造成美國政治分裂,反而是修復美國的開端。

報導指出,曾以心理醫師背景分析川普成長過程的瑪麗,在今年7月出版的新書《太多,永遠不夠:我的家庭如何創造全世界最危險的人》(Too Much And Never Enough : How My Family Created the World's Most Dangerous Man)在書中大力批評家族成員造成今日川普的樣貌,這本書也一度成為亞馬遜排行榜上的暢銷書。

瑪麗認為在川普離開白宮後,有必要將他送進法院審判,表示「如果一次又一次地說『美國人能處理好後川普時期,我們只需繼續前進』的話,那坦白說還真是羞辱人」。瑪麗表示,如果真的有人應該受到起訴並接受審判,毫無疑問那人就是川普,「否則我們將放任比他更糟糕的人逍遙法外」。

對於川普選後堅持不認輸,並與政治盟友朱利安尼發起一連串選舉訴訟,瑪麗分析川普在選後表現,正好完美地展現他真正的人格與心理,以及一生以來蔑視輸家的面貌。瑪麗進一步指出,在川普一生中,從來沒有一次合法贏過,但也沒有輸過;因為在他眼中勝利太重要,即使說謊、欺騙與偷竊也沒問題,只要贏就好。

另外,雖然歷任美國總統中,沒有一位在離職之後就遭逮捕,但瑪麗認為懲罰對美國造成歷史性傷害、且諸多官司纏身的川普,正是保護了人民,並指出「如果無法對川普以及其他放任他犯罪的人們問責,我認為那真是悲劇」,「這會讓美國長久過後仍難以復原」。

不過對於瑪麗的評論,川普的發言人反酸「她有提到她正準備促銷另一本新書嗎」?在新書成為暢銷書後,瑪麗在本周宣布即將在明年7月之後出另一本新書,討論美國人民的集體心理創傷。

川普也曾在瑪麗新書剛出不久後的7月時曾在推特上表示,她的新書根本是瞎說,瑪麗根本與他不熟,書中對他與父親之間關係的描述完全非事實。瑪麗也在新書中承認在過去20年以來只有偶爾遇見川普,但這並不會改變川普原本面貌。

(中時新聞網)