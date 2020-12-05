美國國防部今天宣布，總統川普下令從非洲國家索馬利亞撤離大部分美軍及安全人員；這些部隊原本在索馬利亞執行打擊伊斯蘭激進團體「青年黨」（Al-Shabaab）的行動。

美國國防部聲明表示，川普「已下令國防部和美軍非洲司令部（US Africa Command）在2021年初之前從索馬利亞撤出大部分人員及資產」。

美軍非洲司令部一向在索馬利亞維持約700名軍人，另外還有私人安全承包商，兩者都負責打擊當地青年黨勢力，並協助索馬利亞訓練部隊。

路透社提到，青年黨與極端組織蓋達（Al-Qaeda）有牽連。美國本土對美軍在索馬利亞的任務並無太多關注，但視之為國防部在全球圍剿蓋達組織的行動基石之一。

一名匿名國防官員說，撤軍後，剩下的美軍會駐在首都摩加迪休（Mogadishu）。

部分專家警告，從索馬利亞撤軍，可能嚴重影響到這個國家的安全。但國防部表示，美國政策沒有改變，「美國仍會在索馬利亞保有能力，進行針對性反恐行動、蒐集對國土威脅的早期警示及跡象」。

法新社報導，川普近期下令從伊拉克及阿富汗大量撤軍，現在又下令從索馬利亞撤軍，反映出他持續要美軍退出他所謂的無止盡海外戰爭，並在他任期最後幾週內兌現當初的競選承諾。

外界擔心美國在非洲各地陸續撤軍，國防部強調，美國「不是要退出或拋下非洲」。

「我們會持續打擊可能威脅到我們國土的暴力極端組織，同時確保我們在強國競爭中維持戰略優勢。」

美軍自2000年代初期就在索馬利亞執行打擊極端組織的行動，在多數以傳統飛機和無人機發動的襲擊中殺死了數百人，這類襲擊也造成可觀的平民死傷。

同時，美方也有傷亡，包括一名中央情報局（CIA）官員於11月底喪命。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思(示其)）1091205

(中央社)