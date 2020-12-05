台灣老人家平均臥床時間長達7年，但以「預防健康長輩失能」為長照政策目標的北歐國家卻只有2個禮拜。家住台南市將軍區苓仔寮里的林庸，即便已經高齡96歲，但10多年來每天仍赤腳蹲地「刈草」擔任社區環保義工，為社區的環境整潔無怨無悔地付出。長期「接地氣」的環保勞動，不僅影響子媳5人也加入義工行列，一家同框服務成為社區最動人的畫面，更是北歐長照模式的最有力實踐者。

台灣逐漸邁入高齡化社會，政府也積極推動以「實現在地老化」為目標的長照2.0政策。不過，相較台灣將經營重點擺在普及照顧服務體系，建立以社區為基礎的照顧型社區上；北歐國家卻強調「將資源分配給最需要的人」，鼓勵老人家從事運動、社交，甚至回饋社會。目前台南市最高齡的環保義工林庸，無疑就是北歐模式在台實踐的典範。

第一次看到林庸的人，都會忍不住對他那佈滿風霜、帶著塵土的雙腳行注目禮。他本人也感謝這雙穩健的腳，讓他踏入農田，踏入泥地，養育一家人；即使近來年紀大了，農田活少做了些，但他的這雙腳卻也沒閒著，仍以穩當的步伐從農地走向社區，為社區清潔街道、為鄉里刈草，為環保盡一分心力。

每當有年輕一輩，不知道何謂「刈草」時，林庸還會當下示範，蹲下身子，手做「刈草」的動作，整個過程十分順暢，腳力也非常穩健，完全看不出已經高齡96歲的痕跡。

長期以來，林庸身體力行做環保，除藉由外出勞動延緩失能的速度外，也利用機會與社區鄰里社交互動；只要一提起林庸阿公，幾乎整個社區的人，都能立刻憶起那位長壽、健康、腳踏實地為社區環境做出貢獻的可敬長者。

看到父親身體力行回饋社會，林庸的大兒子、大媳婦、二媳婦、三兒子及三媳婦，也紛紛加入苓和社區環保義工隊，投入掃街服務及環境清潔，讓「環保」儼然成為林氏家族的共同的志業，更是凝聚家族意識的力量。林庸的二媳婦就說，爸爸參加環保義工隊，不僅身體健康，還結識許多朋友；健康、交友成了當環保義工最好的附加價值。

台南市政府環保局長謝世傑表示，林庸阿公曾經在2015年獲表揚「長青環保義工」，之後仍不懈怠繼續堅守環保義工的崗位，掃街、刈草樣樣來，為鄉里盡心盡力。如今頂著96歲的高齡，依舊到田裡務農、協助社區清潔，真正是「活到老，奉獻到老」的典範。這種用赤腳守護土地，守護咱ㄟ家園的精神，讓人十分感佩，實在值得大家學習。

(中時 )