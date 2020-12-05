照顧中風愛妻逾30年的67歲蔡姓男子，因不忍愛妻住院痛苦多年，一時情緒失控用手悶住愛妻口鼻，遭台北地檢署依殺人罪起訴，對此，國民黨前立委孫大千表示，台灣經濟成長的紅利，落入少數人口袋中，成為拉大貧富差距的主因，政府應思考，台灣可以成為美國全球數一數二的軍售大戶，卻沒有能力編列更多的社福預算？

孫大千今天在臉書以「台灣經濟成長的紅利究竟都被誰分走了？」為題發文，他說，台灣的股市連續幾10個月站上萬點，甚至已經攻上1萬4千點；台灣的房市熱絡到央行都要準備打房；新台幣的匯率更是一舉衝破了彭淮南防線；甚至蔡英文總統公開宣示「現在是20年來經濟最好的時刻」。

話鋒一轉，孫大千指出，但是，這些財富真的有讓台灣人民雨露均沾嗎？沒有，這些財富都落入了少數人的口袋中。台灣的經濟成長竟然諷刺的成為拉大貧富差距的主要原因。

孫大千舉例，一家又一家高檔的日本料理餐廳開張，每個人的最低消費6千元起跳，卻仍然供不應求，訂位要訂到半年以後。一戶又一戸價值數億元的豪宅迅速成交，卻仍然有一大堆人搶破頭、托關係去購買。

孫大千批評，然而，台灣年輕人的薪資甚至比不上20年前的水平；台灣的勞工要在低薪過勞的環境中努力掙扎。高雄走上絕路的四口之家並不是唯一的案例，蔡伯伯忍痛悶殺中風摯愛的類似悲劇，也時常發生。

孫大千指出，不知道大家有沒有想過，既然台灣現在有如此傲人的經濟成長。為什麼不能夠讓台灣的年輕人得到較高的基本工資？為什麼不能夠讓台灣的勞工多放幾天假，保障他們的生活品質？為什麼不能增加更多的社福人員來協助底層社會需要幫助的人民？為什麼不能夠提供更完善的養護環境，讓蔡伯伯這樣的長輩不需要承受如此龐大的精神壓力？

孫大千語重心長地說，政府應該認真思考的問題是，長期以來的低利率究竟圖利了誰？銀行的錢都是被誰用極低的成本借走了？政府有沒有能力在富人以錢滾錢的過程當中，課徵合理的稅收，來協助辛苦生活的庶民？台灣可以成為美國全球數一數二的軍售大戶，卻沒有能力編列更多的社福預算嗎？

孫大千表示，貧富差距和南北失衡，是台灣政治人物必須面對刻不容緩的問題。如此令人扼腕和傷心的悲劇一再上演，是台灣全體政治人物的恥辱和責任。

(中時 )