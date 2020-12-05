近來豪大雨造成台東長濱鄉南溪部落路樹倒塌，唯一聯外道路中斷，樟原派出所所長何順吉霸氣手持電鋸排除障礙。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

近來豪大雨造成台東長濱鄉南溪部落路樹倒塌，唯一聯外道路中斷，樟原派出所所長何順吉霸氣手持電鋸排除障礙。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

近來連日大雨，造成台東長濱鄉南溪部落路樹倒塌，唯一聯外道路中斷，多部車輛受困，成功分局樟原派出所所長何順吉接獲村民報案後，立即與警員孫鈺雲趕赴救援，並以電鋸將倒塌路樹逐一鋸斷，將路障排除，讓民眾得以安全返家。

「警察先生，山上有大樹倒塌，我們沒辦法回家了！」近期東海岸連日降下大雨，樟原派出所日前深夜23時接獲居民報案，何順吉即率領警員趕往現場查看，研判應是連日大雨導致山區土石鬆軟，樹幹倒在山區南溪部落唯一的聯外道路上，有多部當地居民的車輛受困無法通行。

經警方判斷現場暫無土石崩塌危險，環境尚屬安全後，便以自備電鋸將倒塌路樹逐一鋸斷，將路障排除，村民有了安全回家的道路，對警方的即時神救援表示感謝，並大讚何是「霸氣所長」。

成功分局呼籲，駕駛朋友得注意雨後山區可能會有樹木傾倒或落石，晚間行經山區道路務必要慢行，並注意車前動態，也要依據道路實際狀況判斷是否安全，切勿冒然行駛，以免發生危害，以確保行車安全。

(中時 )