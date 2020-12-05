香港金融管理局官網日前顯示，香港金管局總裁余偉文在「金融科技新趨勢—跨境支付」一文中提到，香港金管局正在與中國人民銀行數位貨幣研究所研究使用數位人民幣進行跨境支付的技術測試，並做出相應的技術準備。

綜合港媒報導，余偉文在文中指出，人民幣在香港使用其實已十分常見，數位人民幣定位於流通中的現金，其使用會為陸港兩地遊客帶來更大便利，「雖然數位人民幣尚未有推出的時間表，但相信它將來會為有需要進行跨境零售消費的兩地居民提供多一個支付方式的選項」。

此前中新社報導稱，香港特區政府財政司司長陳茂波11月下旬曾經表示，若數位人民幣能應用於跨境支付，將可進一步促進香港與大陸，尤其是粵港澳大灣區的互聯互通。

另外，除了與大陸合作之外，在數位貨幣的跨境支付研究上，余偉文還提到，2019年香港金融管理局聯同泰國中央銀行展開研究，利用數位貨幣及區塊鏈平台解決跨境支付中的各種問題。目前聯合研究現時已進入第二階段，包括探討具體的業務應用方案，以及平台的可營運性和伸延性。

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