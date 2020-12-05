前高雄市長韓國瑜。(中時資料照)

國民黨主席明年將改選，各方人馬也陸續著手布局，因新任國民黨主席攸關佈局2022年九合一選戰，角色相當吃重。除了現任主席江啟臣尋求連任之外，前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜及智庫副董事長連勝文等人是否參選，更是引起各界關注。對此，國民黨台中市黨部副主委、前立委郭榮振則認為，江啟臣不太可能沒有競爭者，朱立倫、韓國瑜仍是潛在對手。

藍營台中地方派系黑派的郭榮振接受《中評社》訪問時提到，江啟臣近日領導藍營抗爭路線有成，有所加分，但另一方面，可能競逐黨魁的朱立倫、韓國瑜動態也沒有停歇，若有意參選者，未來一個半月是表態關鍵期。

前新北市長朱立倫。（葉書宏攝）

但是郭榮振認為，只要江啟臣後續推動的食安公投、中天新聞台撤照案爭議，若可以激起大眾的怒火及認同感，就可以蓄積連任資本，接下來就端看氣勢能否延續下去，連任機會非常大。

另外，郭榮振則是分析，朱立倫、韓國瑜看似沒有發揮空間，但朱立倫積極與黨籍里長、議員、青年團互動，布局舉動明顯；韓國瑜近期在主要公共議題上，都有透過臉書發聲，且支持聲量龐大，兩者皆不容小覷。

(中時新聞網)