美國要求字節跳動出售旗下知名短視頻平台TikTok美國業務的期限，將在美國當地時間4日屆滿，消息人士表示，川普政府不會再延長期限，TikTok則會與美國主管部門保持溝通，以繼續就滿足美方安全要求下出售業務。
綜合外媒5日報導，消息人士指出，TikTok及字節跳動不會因出售限期屆滿而被懲罰，美國財政部仍積極推動有關工作，並期望在2021年1月美國總統當選人拜登上任前完成。
報導稱，美方在2020年8月要求字節跳動，需在90天內，即11月12日前出售TikTok在美業務，字節跳動並在期限逼近前，兩度獲美國政府延長限期。首次美國政府同意將期限延長15天至11月27日，之後再度延長7天至12月4日。
在美國提出要求後，字節跳動與甲骨文及沃爾瑪洽商，把TikTok業務分拆為獨立公司，以及由這兩家美國企業持有部分股權，並負責管理TikTok新控股公司，但字節跳動與對方一直未能達成最終協議。
(工商 )
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