近期全球以比特幣（BTC）為首的虛擬貨幣價格暴漲，造成顯示卡市場大缺貨。近日有著「中國電子第一街」的深圳華強北市場，甚至出現大多數業者的高端顯示卡貨源均以個位數殘存，甚至有業者表示，已經有幾天沒有進到一張顯示卡。

綜合陸媒5日報導，2020年顯示卡新品以出色的性能和偏低的售價激發了市場的大量購卡需求，虛擬貨幣的暴漲進而帶動了礦機顯示卡需求，再加上全球疫情影響下的產能不足等一連串原因，造成如今市場一卡難求的局面。

根據比特幣價格追蹤網站CoinDesk數據顯示，比特幣（BTC）近期價格狂飆，4日美股收盤時處於1.89萬到1.90萬美元之間，較11月27日週五收盤時上漲超2千美元。4日紐約尾盤，CME比特幣期貨BTC主力合約報18,915美元，盤中交投位於18,830－19,750美元，本周累計上漲11.76％。

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