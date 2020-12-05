壹電視美女主播李美萱日前宣布結婚，透露和老公是靠著交友軟體認識的，也透露網路交友是能找到真愛，日前她在臉書公開婚禮花絮，並大方公開結婚誓言：「我肖想這個位置很久了」，真情流露的一席話感動在場賓客。

李美萱表示過去15年參加上百場婚禮，永遠都是拿著麥克風當主持人，如今總算換自己成為婚禮中的主角，更不諱言「我肖想這個位置很久了」，而她透露這支結婚紀錄影片，是和老公結婚誓言所串成，即便反覆看了不下十幾次，眼眶依舊是濕濕的，此外她也鼓勵所有新人在婚禮準備一段話，但不需要看著對方，只要寫在卡片上照唸出來，即便唸到聲音發抖、哽咽流淚都沒關係，因為都是彼此真情的流露。

此外，李美萱建議把誓言當成旁白串接婚禮畫面，即便多數人套路都是大同小異，但每個人誓言不一樣，影片呈現出來的感覺自然也不同，此外最關鍵的一點就是要先告知攝影，自己角度拍攝的優缺點，才能讓自己在婚禮上完美呈現，更不忘搞笑表示：「好攝影讓你變明星 不然就下輩子再當明星」。

對此，親友及網友看到李美萱找到好歸宿，也紛紛留言祝福：「感人的婚禮！恭喜學妹！幸福美滿」、「好感人的影片，祝福你們一直幸福美滿喔」、「恭喜找到懂得妳的最佳伴侶」。

(中時新聞網)