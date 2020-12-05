蘇內閣連日風波不斷，內閣改組議題喧囂塵上，監察院長陳菊今（5）天早上到新店國家人權博物館出席活動，對此表示，就我的了解，總統沒有任何改組的意念。

陳菊說，監察院對內閣改組實在是很不方便任何表達，不過我跟大家一樣關心台灣的安定及面臨疫情的挑戰，根據我的了解，總統沒有任何改組的意念，總統府也一再的重申表達，現在的執政團隊面臨疫情各方面的挑戰，非常努力的守護台灣的安全，總統也給予高度的肯定。

(中時 )