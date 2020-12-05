蘇貞昌內閣是否改組？陳菊：就我了解沒有 12:192020/12/05 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳菊今早到國家人權博物館出席活動時，針對內閣改組表達個人意見。（李俊淇攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘇內閣連日風波不斷，內閣改組議題喧囂塵上，監察院長陳菊今（5）天早上到新店國家人權博物館出席活動，對此表示，就我的了解，總統沒有任何改組的意念。 陳菊說，監察院對內閣改組實在是很不方便任何表達，不過我跟大家一樣關心台灣的安定及面臨疫情的挑戰，根據我的了解，總統沒有任何改組的意念，總統府也一再的重申表達，現在的執政團隊面臨疫情各方面的挑戰，非常努力的守護台灣的安全，總統也給予高度的肯定。 蘇貞昌內閣是否改組？陳菊：就我了解 沒有 李孟諺護航 真相是沒說一句萊豬 (中時 ) #改組 #內閣 #總統 #陳菊 #監察 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗何時打 陳時中說法一變再變 04:102020/12/05 生活新聞 陳其邁鄭文燦訪亞灣區 避談政治 04:102020/12/05 地方新聞 人權會修法 柯菊否認拍桌傳言 04:102020/12/05 政治要聞 蘇貞昌訪雲林視察 強調「與陳時中無心結 有革命情感」 12:232020/12/05 政治 政界傳聞 找不到更好中繼投手 只好忍著用！總統牌葉克膜急救 蘇內閣暫續命 04:102020/12/05 焦點要聞 蘇貞昌會不會下台 民調專家爆內幕 3時間點曝光 07:452020/12/05 政治 萊豬重傷蘇貞昌 媒體人看出隱憂：恐成為國民黨的提款機 10:002020/12/05 政治 陳子璇新歡出現？看身分證驚覺姊弟戀年齡差「斷然拒絕」 12:332020/12/05 娛樂 政治熱門新聞 王金平一聽「選黨主席」秒回8字 網友暴動了 - 政治 5.6萬人齊聲罵「現代趙高」蘇貞昌慌忙回應了 - 政治 綠骨終於現形了？港媒驚爆：王金平恐成蔡英文手下大將 - 政治 嗆韓國瑜反民主 黃捷正式宣戰：罷免投票人數愈多愈好 來「直球對決」 - 政治 拜登明年上台後 張富美爆台灣恐怖下場 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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