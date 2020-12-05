雖然旅客數暴增，但服務人員仍依防疫規定逐一幫旅客量測體溫。（胡健森攝）

因連日大雨造成台鐵瑞芳至猴硐間邊坡大量土石坍方，鐵道被迫中斷，東部幹線的車班恐需4天時間才能恢復，也讓身在宜蘭縣有北上需求的民眾全部湧向國道客運，今（5）日宜蘭縣各國道轉運站的搭車人潮比往常周休二日的星期六多出了至少5成，國道客運業者也紛紛加派車輛來疏運旅客。

台鐵東部幹線中斷的隔天正好是周休二日，許多原本早已計畫好要北上的民眾，只能轉搭國道客運，讓國道客運轉運站湧入一波波的搭車人潮。

有羅東轉運站的服務人員說，一般周休二日的星期六，搭乘國道北上的旅客並不會太多，但是5日卻湧入了大量旅客，甚至還得要排隊等候，確實十分罕見；另外有服務人員表示，至少比以往周休二日多出了5成以上的旅客。

葛瑪蘭客運表示，在鐵路恢復通車之前，每天都會加開班次，從原本的380班次提升到600班次，疏運的旅客人次也可從1萬1000人次提高到2萬人次，並且視實際需要，隨時可再增加班次。

因為行駛路線不同，各國道客運業者的生意也有明顯落差，行駛台北轉運站路線的葛瑪蘭客運以及行駛市府轉運站路線的首都客運生意最好，旅客得耐心排隊等候搭車，至於行駛圓山轉運站的國光客運就顯得冷清許多，選擇在圓山轉運站搭乘國光客運返回宜蘭的葉女士就笑說，她之前都是搭火車，這次改搭國道客運，不需要排隊就直接上車，沒有因為鐵路交通中斷而覺得不方便。

不過在國道五號及蘇花路廊方面，卻並沒有明顯增加車流，坪林交控中心表示，雖然上午7點過後有出現較大車流，但並沒有因此塞車，到中午都保持全線通暢，雪遂每小時可通行2400輛次，交通相當良好；蘇花路廊也是一樣，比往常的周休二日僅多出不到一成的車輛，四區工程處交控中心主任陳國正表示，有可能是宜蘭的雨勢至今未停，除了有安全上的考量，天候不佳相對也打消了自己開車到宜蘭出遊的興致。

在台北市府轉運站，許多民眾搭車往返宜蘭。（趙雙傑攝）

(中時 )