一名被美國起訴偷取美國科技機密、與華為副董事長兼財務長孟晚舟案相關的中國教授，傳出已與美國司法部達成認罪協議，以承認較輕微控罪換取被起訴較嚴重罪，以及可以返回中國。美國媒體日前曾報導，美國司法部官員正與孟晚舟的律師進行認罪協商談判，孟晚舟已在加拿大被拘留長達兩年時間。

香港信報5日報導，37歲的中國教授Bo Mao於12月4日以視訊方式出庭，承認向FBI做虛假陳述。預期Bo Mao不會被判處刑期，並準備在12月16日離開美國。Bo Mao在2019年8月被捕時，是德州大學訪問學者。

Bo Mao原被控以串謀詐騙一家美國科技公司機密，然後交予一家中國企業，有關控罪可以被判入獄最多20年。根據案件描述，該家美國科技公司為CNEX，而涉及的中國企業則是華為。

美國司法部在2018年起訴孟晚舟隱瞞與伊朗的生意往來，屬於孟晚舟在加國引渡聆訊的關連案件。2020年2月，檢察官把CNEX商業機密被偷取的一事，加入在上述案件內。

(工商 )