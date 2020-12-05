注意囉！ iPhone 11觸控螢幕出包 蘋果幫你免費維修

蘋果提供iPhone 11 觸控問題顯示器模組更換方案。（翻攝蘋果官網）

還在使用iPhone 11的果粉注意了！蘋果證實，部分iPhone 11觸控螢幕出現問題，官網也公告，「iPhone 11 觸控問題顯示器模組更換方案」，先上網填序號回報，若用戶手機符合官網列出的條件可免費維修。

據蘋果官方表示，證實有少部分的 iPhone 11因為顯示器模組的問題，可能導致螢幕操控失靈、無法回應觸控動作。受影響的機款僅限於iPhone 11，且是在2019年11月到2020年5月之間製造。

若用戶手中的iPhone 11 出現上述問題，請在蘋果官網下方輸入序號檢查，若符合此資格，可到Apple授權維修中心，或向Apple Store 零售店預約時間，都可提供免費維修服務。

蘋果也提醒，在維修前，最好將iPhone 備份到 iCloud或是電腦裡。如果檢視iPhone 11有任何會影響此次維修的損壞情況，例如螢幕破裂，則須在接受本方案維修服務前解決該問題。在某些情況下，可能需要支付額外的維修費用。

(中時新聞網)