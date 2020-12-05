台鐵猴硐-瑞芳段因連日雨勢走山中斷，影響數萬旅客行程，台鐵全線是否有其他危險邊坡，受各界關注。交通部表示，台鐵局已在56處建置設備監控雨情，另在14處建置35支邊坡監視器，並加速推動行車安全6年計畫，其中已編列10億元經費辦理邊坡調查及改善設計、改善工程以及預警系統工程等，部長林佳龍說，將持續委託專業技師公會調查與監控地質，日後，也將加強監測點以確保台鐵行車安全。

台鐵局現階段已透過氣象局QPSUME重點監控雨情，共監控56處，配合雨量進行路線危險管理，讓列車慢行或停駛。另完成14處共35支監視器，其中南迴線就佔了29支。

台鐵也有行車安全6年計畫中，編列10億元預算，主要執行邊坡調查及改善設計（2.5億元）、疑似不穩定邊坡改善工程（4.75億元）、新建預警系統統包工程（2.75億元）。

林佳龍昨晚前往邊坡坍方現場，視察搶修進度並慰問施工人員，同時要求交通部公路總局全力協助客運加班以輸運往來北部與東部的旅客，降低東部交通衝擊。另外，持續委託專業技師公會調查與監控地質，日後，也將加強監測點以確保台鐵行車安全。

(中時 )