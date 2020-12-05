新北市警局某分局派出所巡佐，去年對1名所內女警性騷摸臀，還想約泡湯共遊，遭女警拒絕，色巡佐惱羞處處刁難女警，讓她只能獨自隱忍；而到今年3月，色警轉移目標開始邀約另名小學妹出遊，再邀她吃宵夜，豈料吃完宵夜，色警竟要求到摩鐵開房歡唱，期間色警竟對他伸出狼爪，女警嚇得趁隙傳訊息向其他同事求救並離開。女警不甘受辱，上班時經常獨自啜泣，同事見狀立刻報告所長，所長才得知女警遭性騷一事，經過分局調查，色警坦承約學妹吃宵夜、去摩鐵，但並無性騷一事，該名巡佐仍因行為失檢，遭記小過調離處分，並提列輔導加強管考。

警方調查，這名色警去年就對同所1名A女警摸臀性騷，事後還常約A女警泡湯，A女警拒絕後卻在工作上屢遭色警刁難。直到今年，色警轉移目標至另位所內較資淺的B女警，時常要約吃飯、共遊，B女警有了A女警的前車之鑑，不敢得罪便勉強答應與色警同遊北海岸。

今年3月間某日凌晨3時許，色警再度邀約B女警外出吃宵夜，B女警勉為答應後與色警外出，豈料才吃完宵夜，色警又提議要去唱KTV，B女警拗不過只好應允。色警便開著車直奔新北市新莊區新樹路上某間摩鐵，他向B女警表示：「摩鐵裡面有KTV。」便開進摩鐵停車。

色警帶著B女警進到2樓房內，還先向櫃檯點了1支紅酒，不知所措的B女不時低頭滑手機，色警見狀便拿出一罐紫色不明液體，表示喝了對女生皮膚好，遭B女警直接拒絕，色警見狀又再慫恿她喝下紅酒，B女警無奈喝了1杯後，色警見有機可趁，環抱B女身體、摸大腿，嚇得她趕緊閃躲，最後趁著色警上廁所時，B女警傳訊息對外求救，並要求立刻返家，色警還頗為不開心的載著B女警離開摩鐵。

B女警不甘受辱，隔日上班時在值班台不斷啜泣，其他同事見狀向派出所主管報告，才得知色警對女同事的不尊重行為，也才發現A女屢遭摸臀性騷。B女警事後先向色警提出和解並要求賠償，但色警不肯，B女警轉而向分局申訴，分局立刻先將色警調離現職，並成立「性騷擾申訴調查委員會」展開調查，色警坦承自己有邀約B女警外出吃宵夜，事後2人到了摩鐵，但絕無性騷擾一事，B女警提出12萬元和解金後撤告，也轉調至其他派出所服務。

該分局表示，確實有接獲女警疑似遭巡佐性騷的申訴案，但經分局「性騷擾申訴調查委員會」調查，該巡佐雖然坦承有載女警吃宵夜與前往摩鐵，但對於並無性騷一事，但該巡佐已嚴重行為失檢，分局依「警察人員獎懲標準」第7條第2項違反品操紀律或言行失檢，影響警譽，情節嚴重，予以加重記小過1次，並調離現職，提列教育輔導對象加強管考，列為年終考績參考。

據悉，該名已婚的色巡佐（49歲），自警專畢業後就分發到新北市外勤派出所服務至今，色警與地方仕紳互動良好，4年前才調任到事發派出所服務，但因常有到班不正常紀錄遭長官警告，豈料色警卻在外找人施壓，對外還常以副所長自居。

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(中時新聞網)