台鐵瑞芳=猴硐站間邊坡走山，路線中斷導致東、西部交通大受影響，台鐵昨日空拍預估崩落土石約3800立方公尺，但最新的空拍發現，崩塌處上方還有土石沒崩完，要清理的土石可能超過1萬立方公尺，加上現場雨勢不停，增添搶修難度。

台鐵指出，工程人員昨刷坡上去時，發現上方還有土石會崩落，估計要清理的土方從3800立方公尺上修到1萬立方公尺以上。若想要清理下方土石，一定要先等上面崩完，人員、挖土機才能進場，但現場雨勢不停，根本沒辦法出土，大多時間只能等待。

猴硐今早又傳土石崩落，堆積的土石比想像中還要更多，台鐵局透露，恐要千輛斗車才能清運完畢，圖為昨晚清運畫面。（圖／台鐵局提供）

台鐵強調，雨勢不停增添搶修難度，出水量大挖土機也不敢進場，但目前仍以12月8日通車為目標去努力。目前現場有30輛台鐵平常用來裝砂石的斗車，每輛可載運10立方公尺的土方，按此來計算的話，恐要出動1000輛次以上才能清完土石。

現場除了搶修工作之外，現場也有相關人員24時小監控邊坡狀況，以防範意外發生。事實上，今早8點30分又傳土石再度崩落消息，影響清運進度，台鐵表示，目前因出現較大雨勢，上午暫停搶修。

(中時新聞網)