蘇貞昌訪雲林視察 強調「與陳時中無心結 有革命情感」

行政院長蘇貞昌5日前往雲林縣虎尾鎮，視察「國家級高齡醫學暨健康研究中心」預定地，強調與衛福部長陳時中不但沒有心結，還有革命情感；不買大陸的疫苗，是因為疫苗關係到國人的健康，必須非常慎重。

蘇貞昌視察「國家級高齡醫學暨健康研究中心」及台大雲林分院虎尾院區2期工程預定地，衛福部長陳時中、立委劉建國、雲林縣長張麗善等人到場關切，蘇說政府非常重視高齡者的健康，將斥資15億興建高齡醫學中心，前5年營運經費編列15億餘元，若不夠再追加，一定要做好。

蘇貞昌被問及蔡英文總統對他很肯定，外界解釋他像似裝了「總統牌的葉克膜」，他表示在蔡總統領導下，台灣舉國一致、上下同心，中央與地方合力，才能把防疫做到世界第一，台灣在亂世中可說是一塊福地，希望大家要好好珍惜。

對於外傳與陳時中有心結，蘇貞昌說陳時中部長這次防疫非常辛苦，做得非常好，不只是衛福部長這樣，整個行政團隊、每一個部會首長也都非常辛苦，他與陳部長不但沒有心結，而且有革命感情，才能把跨部會的工作做得這麼好，也請大家多多指教，但不必有心人刻意中傷。

(中時 )