台鐵瑞芳至猴硐路段昨天發生大片邊坡土石滑落，北部往東部鐵路中斷，台鐵昨天連夜搶修，今天上午發現土石崩落現場出現泥流，考量工作人員安全，暫停搶修。

根據台鐵搶修現場回報資訊，清晨5時15分時，瑞芳至猴硐大片邊坡滑落路段現場持續大雨，土石清除作業已可從公路側觀察到崩塌裂縫，挖土機操作員告知因大雨，土壤變成泥漿，將等天亮後視風雨情形，派空拍機拍攝，以利分析。

搶修現場上午8時30分回報，因持續大雨，挖土機操作員發現有泥流現象，為維護人員安全，決定先撤離，暫停搶修。

直到近中午，台鐵搶修仍暫停中。

台鐵工務處長陳仲俊受訪說，除了清除已崩落到路面的土石外，還要將山上脆弱區的土石一併剷除，從昨天上午到今天上午，工作人員冒雨搶修，但上午雨勢實在太大，只好暫停。

台鐵天預估，清除土石就要3天時間，路線通電要1 天，要到8日清晨5時，瑞芳至猴硐路段才能恢復通車。

陳仲俊說，仍會視天候狀況，全力搶修，努力在8日恢復瑞芳至猴硐路段通車。

台鐵今天樹林往宜蘭、花蓮、台東對號列車仍停駛，蘭、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站，西部往東部跨線列車行駛至七堵站，東部往西部跨線列車另由七堵站特開；區間車部分，台北開往宜蘭方向行駛到瑞芳，宜蘭開往台北方向行駛到猴硐，平溪線支線及深澳支線都停駛，瑞芳與猴硐間辦理公路接駁。（編輯：陳政偉）1091205

(中央社)