醫療人工智慧(AI)化已經是最新趨勢，受到新冠肺炎影響，遠距醫療更顯重要，但是實際要在臨床應用是個大工程，需要醫療單位與科技、電信結合成有效平台。長年服務偏鄉民眾的花蓮慈濟醫院特別成立人工智慧醫療創新發展中心，與商之器（EBM）、NVIDIA（輝達）攜手打造人工智慧（AI）行動化平台，今(5)日在台灣醫療科技展中發表成果。

「隨行醫療」AI智慧平台 帶手機、平板就能看診

為了因應新冠肺炎疫情，花蓮慈院在今年六月就率先導入NVIDIA NGC平台上的COVID-19研究工具進行AI偵測，達到新冠肺炎的超前部署。同時也訓練一套AI模型，目標從肝臟電腦斷層掃描影像中，找出微小腫瘤，再與醫療影像儲傳系統 (PACS) 大廠商之器合作，打造出 Mobile HIS 行動巡房系統，可以將病人的檢查影像傳輸到手機、平板電腦等行動裝置，打造「隨行醫療」AI智慧平台。

花蓮慈院院長林欣榮表示，「隨行醫療」AI智慧平台就是結合了一流的醫療團隊、IT與AI的軟體、硬體團隊，配合行動巡房系統，將病人的所有資訊整合至單一 APP上。NVIDIA業務協理蕭怡祺則強調，在這次的三方合作中，NVIDIA不僅提供強大的硬體運算資源，同時搭配NVIDIA Clara平台上預先訓練好的AI模型和用於特定應用程式的框架，大幅縮短醫療AI模型的訓練時間，並加速醫療影像標註作業，讓過去三個月才能完成的任務，現在僅需一個小時便可完成。

衛福部石崇良次長表示，感謝花蓮慈院一直以來守護偏鄉民眾健康，在資源有限的情況下，結合創新AI技術，強化醫療平台。(圖/花蓮慈濟醫院提供)

衛生福利部常務次長石崇良表示，感謝花蓮慈院一直以來守護偏鄉民眾健康，在醫療資源有限的情況下，還能發展出醫療AI來輔助醫療團隊，進行高品質的醫療服務，很高興能看到AI能真實被應用在臨床醫療上，幫助醫療團隊更有效率的協助病人。

創新AI打造隨行醫療 大幅節省醫療團隊時間 病人更能了解自己狀況

吳彬安副院長表示，醫療影像的建構、標示，需要花費醫師很多時間，若能結合行動醫療系統，讓醫師在手機、平板電腦等行動裝置上，利用所有可運用的零碎時間來做標示，發展出來的結果，可以直接在診間、病房內，甚至有需要時能在院外，透過行動裝置上看到影像，再藉由 AI 的輔助，馬上判讀說明，並且有機會能即時發現更微小的病灶位置，對病人病情的診斷跟醫療品質，都有非常好的助益。

院方強調，行動系統在資訊安全多重把關之下，醫療團隊用一根指頭簡單按鍵，就可以看到病患的生命徵象，用藥紀錄、護理紀錄、心電圖、放射科 PACS 系統影像、檢驗報告與檢查結果。另外為了病人安全，也加入了臨床警示 CAS、檢驗危警戒值、高風險用藥通知，健保卡註記等等重要資訊，打通了醫療 AI 進入臨床工作的最後一哩路。

(中時新聞網)