悚！台鐵搶修遇土石坍塌、電纜起火 現場人員驚喊3聲退

台鐵搶修遇大規模土石坍塌，導致電纜斷裂砸到樹起火，現場人員驚喊3聲退。（圖／台鐵提供）

台鐵冒雨搶修經見土石崩落。

台鐵瑞芳至猴硐路段昨大片邊坡土石滑落，導致台鐵北宜路線阻斷，而交通部台鐵局派人至現場觀看，驚見土石大規模滑落，讓現場人員急喊三聲「退」，而大量土石坍塌，也導致高壓電纜線斷裂，砸到周遭樹木引起大火。據估計，目前需要清理的土石多達1萬立方公尺。

台鐵瑞芳至猴硐間邊坡，因連日大雨造成土石坍方，交通部台鐵局派人至現場查看，沒想到土石竟然再度鬆動滑落，一大片一大片的土石不斷滑落，讓現場的人員忍不住急喊「退！退！退！」最後甚至有人驚恐大喊「整個走山了！」

從影片畫面中可見，原先就不太穩固的邊坡，不斷有零零碎碎的土石掉落，後來鬆落的面積越來越大，掉下來的大量土石，幾乎快要蓋住台鐵的軌道，讓人看了頭皮發麻。而大規模崩塌也導致東正線高壓電纜斷裂，砸到周遭的樹木，引燃大火，場面相當可怕。

而台鐵昨日原預估坍塌土方大約是3800立方公尺，但再次經過計算後，發現這個數字有點不對，低估了土方的範圍，實際要清除的土方可能超過1萬立方公尺，且若雨勢不停歇，還會增添搶修困難，因此可能要花更長的時間搶修。

而台鐵猴硐=瑞芳段疏運措施，公路總局表示已協調基隆客運，透過既有市區客運808路線行駛於瑞芳車站猴硐車站間的中型巴士加班接駁，原有班次為每日往返共42班次，於二端各加開2車持續接駁疏運，昨總計疏運旅客約840人，今將持續進行疏運。

(中時新聞網)