長庚醫院達文西中心召集人吳俊德示範達文西機械手臂。(蔡依珍攝)

長庚醫院達文西中心召集人吳俊德示範達文西機械手臂。(蔡依珍攝)

達文西機械手臂。(蔡依珍攝)

林口長庚紀念醫院副院長馮思中(左起)、直覺台灣分公司副總裁楊繼盛、長庚行政中心總執行長潘延健、長庚決策委員會主委程文俊、亞洲泌尿科醫學會秘書長邱文祥、長庚醫院達文西中心召集人吳俊德。(林口長庚醫院提供／蔡依珍桃園傳真)

林口長庚醫院成立「長庚機器人手術訓練中心」，5日揭牌啟用，未來國內外醫師要通過達文西手術認證，不用再遠赴國外，直接在中心就能接受訓練和測驗，取得通過證明，在新冠肺炎全球疫情嚴峻下是一大躍進，有腹腔鏡手術進階版之稱的達文西手術，傷口小、恢復快，目前多運用在泌尿外科、婦產科和一般外科。

林口長庚紀念醫院副院長馮思中表示，達文西機械手臂系統突破視野2D瓶頸，透過微創方式，將機器手臂進入人體執行手術，透過靈活的360度旋轉功能和3D視野，精準的切除病灶、修復和縫合組織，只需小小的傷口便能完成複雜的外科手術，讓病人得以保留生理結構及功能，減少術中出血量與住院天數，病患能更早恢復正常生活與工作，對有需要的病人而言是一大福音。

「就像筷子夾花生和手指直接抓花生的差別！」長庚醫院達文西中心召集人吳俊德表示，達文西機械手臂是外科未來發展趨勢，但外科醫師和手術室團隊都得經過完整的培訓，才能有效安全使用，過去都要把醫師送往國外學習，新冠肺炎疫情影響加速長庚醫院推動中心，今年6月和美國直覺公司簽署合作備忘錄，5日正式啟用訓練中心，有助台灣達文西手術發展。

吳俊德說，達文西手術目前最常使用在泌尿外科、婦產科和一般外科，2006年推動以來，每年都有20％成長，去年光長庚體系就有近2000例是採用達文西手術，術後恢復強況都很良好，他坦言達文西手術是高端手術，健保給付有限，若以泌尿科手術來看，腹腔鏡手術約5萬、達文西手術達20至30萬，但手術的精準度達文西遠超過腹腔鏡，長庚目前有7套達文西系統，今年也以10套為目標。

目前長庚醫院有2位醫師取得達文西機器人美國原廠認證，具有「手術示範中心」指導醫師資格，一位是副院長馮思中成為泌尿科手術示範中心的指導醫師，一位是胸腔外科主任趙盈凱成為胸腔外科手術示範中心的指導醫師，可提供國內外醫師申請手術觀摩，結合「手到」及「眼到」兩種不同感官的學習經驗，進而縮短學習曲線，提升學習效果。

(中時 )