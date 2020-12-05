55％民眾不投萊豬候選人 陳其邁：落實食安

美麗島電子報民調顯示，55％台灣人不會投給支持進口萊豬的候選人，高雄巿長陳其邁5日受訪回應，地方政府關心民眾健康，檢驗及標示的整個查驗工作，要能夠落實食安五環，讓民眾可以吃的健康，其實是最重要的。

藍委林為洲針對信功肉品事件告發閣揆蘇貞昌，陳其邁說，立委在國會行使質詢權，但怎樣幫助豬農找出路，保障豬農權利，讓民眾吃的健康，也是蘇院長在立法院答詢的重點，希望能理性討論整個豬農權利跟萊豬進口問題。

再被追問香港日報創辦人黎智英被關押，陳其邁說，香港人權問題，讓人非常憂心，尤其不管之前到現在，有一些都還有司法的追訴，這些完全、完全都是政治因素考量，故意要製造寒蟬效應，阻礙香港民主自由的發展。

他說，做為民主社群的一員，尤其過去從黨外到現在，我們深刻體會香港人所面對的困境，以及他們爭取民主自由的決心。他強調，一定會支持他們，至於在高雄的港人，也會提供一切必要的協助，來幫助他們。

高雄發生一家四口走絕路，陳其邁說，第一時間就請社會局慰問家屬，對於生活碰到狀況的家庭，也希望能夠全力協助。針對個案，應該要能夠更容易進到高風險通報的族群裡，才可以有更多的主動發現，跟里長或整個社福體系有更緊密的銜接。

(中時 )