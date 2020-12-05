新北好茶！侯友宜頒「特等獎」 坪林茶農劉秀菊受獎

新北市坪林區公所今（5日）上午舉辦「新北好茶–冬茶頒獎典禮暨產地展售會」。（葉書宏攝）

新北市坪林區公所今（5日）上午舉辦「新北好茶–冬茶頒獎典禮暨產地展售會」。（葉書宏攝）

新北市坪林區公所今（5日）上午舉辦「新北好茶–冬茶頒獎典禮暨產地展售會」。（葉書宏攝）

新北市坪林區公所今（5日）上午舉辦「新北好茶–冬茶頒獎典禮暨產地展售會」。（葉書宏攝）

新北市坪林區公所今（5日）上午舉辦「新北好茶–冬茶頒獎典禮暨產地展售會」，市長侯友宜特地頒發「特等獎」匾額給坪林茶農劉秀菊，侯表示，坪林至今已連績10屆奪得全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍，是名副其實的「冠軍茶鄉」。

今年特等獎由坪林茶農劉秀菊奪得，成為新科「包種茶王」。劉秀菊表示，宣布獎項時相當驚訝，製茶學問大，從生產管理到發酵萎凋、炒茶、甚至是挑梗，每個環節都不能馬虎。

此外，劉秀菊來自製茶世家，丈夫鄭年生是坪林區在地茶農、製茶資歷超過40年，經驗相當豐富，過去曾獲得2013年坪林製茶技術競賽冠軍、2013年全國製茶技術競賽亞軍、2016年新北好茶冬茶評鑑特等獎等獲獎無數。

農業局表示，今年首度將會場移師至坪林區公所前廣場舉行，串聯坪林老街及北宜路商圈，自今（5日）起至13日，連續2個周末舉辦新北好茶產地展售會，除了販售本季最新鮮上市的包種茶外，也推出了期間限定「冠軍茶鄉點心盒」等。

此外，「老街不斷電」從上午10時至下午4時，除了有胖卡進駐販售咖啡點心，也推員劇團、音樂live表演、「名伶遊茶鄉京劇裝扮體驗」等活動，適合民眾一起享受充滿茶香的周末。

(中時 )