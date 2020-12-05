47歲「補教天后」陳子璇10年前和高國華鬧出婚外情，兩人2011年結婚，今年卻傳出敵不過遠距離告吹。昨(4日)陳子璇自曝有新歡上門，對方小她15歲，她原本不知情，無意間看了對方身分證才發現這事實，最後斷然拒絕對方。

高國華上月爆出帶濃妝妹回家，引來外界質疑他與陳子璇的婚姻現況，陳子璇後來在臉書承認已離婚，並分享婚變新聞爆發當晚她去應酬聽到張艾嘉的〈最愛〉，淚水像水龍頭打開狂落下，「我告訴自己不能哭，但眼睛睜著，眼淚卻可以一直流不停」。

陳子璇外貌凍齡。（圖／翻攝自陳子璇臉書）

走出婚變陰霾後，昨陳子璇在臉書分享自己「下衣失蹤」的辣照，她以「你接受姐弟戀嗎？」為題問大家是否能接受姊弟戀，但自己從以前就是相當重視年齡差的人，對象小她一歲都不行，認為若是姊弟戀反而自己要照顧弟弟，天天擔心會不會看起來比男友老，「嗯，自己過不了這個坎」。

陳子璇透露被小15歲男生告白。（圖／翻攝自陳子璇臉書）

陳子璇透露，自己30多歲時曾被國中生告白，還被朋友虧人家是在玩大冒險，但最近似乎證明陳子璇真的很有魅力，「我拒絕了一個人的告白，他說不管我大他幾歲，他就是喜歡我，所以他也不想問我到底幾歲，只希望能追求到我」，後來她才知道男方小她15歲，讓她直言「太恐怖」，朋友勸她可以嘗試看看，但她還是拒絕，「這是什麼差距啊？讓我先平復一下」。

(中時新聞網)