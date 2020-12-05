新北市一位送貨員假冒富商，在網路上以亂槍打鳥的方式私訊網紅，還拿著千元鈔票磚、開名車等照片，以一次35萬元代價引誘女模、網紅、女星等人陪睡，睡完後再以各種理由脫身，至今7名網紅上當受騙，其中一名曾參與偶像劇演出的受害女星，不堪受辱，報警後才知道這名楊姓送貨員竟是通緝犯。

據《鏡週刊》報導，新北地檢署日前偵結一起假富豪詐財騙色案，主嫌是一名楊姓送貨員，涉嫌偽裝香港富商，利用社群軟體私訊、留言搭訕網美，開出天價性交易價格後，再猛傳鈔票磚、開名車等照片，取信於受害女，開房偷取女方信用卡後，再盜刷高價3C產品，前後至少7名女子受害，其中1人是曾參與偶像劇演出的女網紅。

這名女網紅痛訴，她為了籌措父親醫藥費，才瞞著男友與楊男援交，結果對方說「上床35萬台幣或2個月4次30萬港幣」想與她援交，為了取信網紅，還建議可先約見面聊天，且先匯款3000元，刻意露出1200萬元的餘額，後來又稱從香港來台沒太多現金，要網紅匯錢給他，她就這樣付出身體又被騙4萬1千元。

這名受害人不甘人財兩失，報警後才知道受害者不只她，而且這名假扮富商的楊姓送貨員，先前因涉及他案遭判刑定讞，卻未報到執行而遭通緝。女網紅最後表示「我很後悔回訊接觸來路不明的私訊，也希望不要再有女孩子受騙上當。」

(中時新聞網)