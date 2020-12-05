台鐵猴硐站至瑞芳中斷，導致列車停駛，不少旅客選擇改搭客運，首都客運總經理李建文表示，台北至宜蘭國道客運將無限量加班次，今預計將500班次加開至800班次，全天載客量可達到3萬人次，必要時將調度新北快速公車投入疏運往返北宜的旅客。

李建文表示，為了因應臺鐵北迴線中斷影響，首都客運5日繼續加開台北至宜蘭國道客運班次，目前台北往返羅東及宜蘭均5分1個班次，往礁溪10分鐘一班，班次可由原本預排之500班次提升至800班次，全天載客量可以達到2萬8000至3萬人次，民眾隨到即可上車。

李建文強調，北宜線將無限量加班，昨晚疏散旅客至凌晨1時30分，雖然過了末班車，但仍將旅客安全送至台北。

李建文呼籲，往返花蓮旅客可至台北的市府轉運站及花蓮火車站購買鐵公路聯運車票，全票209元，歡迎多多使用，另為因應爆量旅客，如有需求，首都客運在公路總局與新北市政府輔導下，必要時可申請徵調新北市快速公車支援。

(中時 )