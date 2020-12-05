洋基總教練布恩(Aaron Boone)有機會長期掌兵，明年是他合約最後一年，而且是球團選項。洋基雖然沒立即續約，但季外已經行使球團選項將他留下，總管凱許曼(Brian Cashman)甚至公開表示希望「讓布恩帶隊10年。」

凱許曼在FOX節目上說：「我雇用過3個總教練，10年托瑞(Joe Torre)，10年吉拉迪(Joe Girardi)，現在希望布恩也有10年。」

布恩2018年開始帶隊，前兩季雙雙突破例行賽百勝，去年在傷兵創紀錄的情況下打出103勝，在美聯最佳教練票選第2名。加上縮水球季他3年留下236勝148敗，今年季後賽輸給以小吃大的光芒，但似乎無損於凱許曼對他的評價。

洋基自80年代起歷經連續10多年的失敗球季，1996年托瑞掌兵首季就拿下世界大賽冠軍，托瑞帶隊12年，每年都闖季後賽，期間4度摘冠，是洋基最近一次的全盛期(1996-2007)。

吉拉迪2008年接手洋基帥印，隔年奮勇摘冠，但那一冠之後的洋基至今都沒打過世界大賽，而且4度缺席季後賽。2017年球季之後洋基不續簽，還讓吉拉迪有些錯愕，後來聯盟查出是對手太空人作弊但為時已晚。現在布恩即將邁入第4年，他有個好的開始，有機會撐滿10年。

(中時新聞網)