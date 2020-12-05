2020世界人權日典禮 蔡英文：轉型正義、人權推動有進展

「2020年世界人權日典禮」今（5）天上午在景美記念園區舉辨，總統蔡英文、監察院長陳菊、文化部長李永得、國家人權委員會成員和白色恐怖受難者家屬…等人也都到場出席，蔡英文上台致詞表示，上任第一年也到此宣誓，現在回顧，轉型正義和人權推動上確實有明確進展。

蔡英文表示，在國際人權日上，我們要反思人權和公益有沒有充份落實，上任第一年也曾到園區宣誓推動轉型正義，現在回顧，轉型正義和人權推動上確實有明確進展。在跨世代攜手參與之下，台灣轉型正義更加落實，人權保障更加徹底，民主自由也一定會長長久久。

白色恐怖受難者張則周受邀上台表示，當初就讀台灣大學，因報名參加臺灣省社會處主辦的實用心理學補習班，卻無端捲入「于非案」，以參加讀書會為由，遭判刑10年。

「記住歷史，明天是我們共同的責任。」張接著，有許多受難者前輩已經踏出民主、自由、人權的第一步，後人要緊緊跟隨，這才是紀念前輩真正的意義，也期待臺灣人民都能發揮潛能，團結合作，共同建立自由、民主的公義社會。

文化部長李永得說，在國家人權日舉辨記念會，藉這個機會讓所有政治受難者及家屬表達出政府的關心，也感謝他們在台灣這條艱辛的民主道路上所做的貢獻。未來將與各界繼續討論人權如何改進及改善，畢竟「人權的工作是沒有止盡的」

典禮最後則由再拒劇團《寂靜的迴響》向受難者前輩致敬，《寂靜的迴響》是政治檔案藝術轉譯計畫，創作者曾伯豪、林奕碩、黃思農在學者的協助下，閱讀大量的白色恐怖歷史檔案，以各自擅長的音樂形式，將閱讀檔案後的感受，轉譯成聲音創作。

(中時 )