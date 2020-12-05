上月29日上午7時許，新北市板橋區館前西路某KTV，3名男子在同一間包廂歡唱後，因消費帳款分攤不均，竟在大廳發生推擠衝突，警方獲報抵達現場，發現3男情緒依舊激動，員警只好先勸導，並將現場相關人帶回派出所調解，警方調閱監視器發現，3人雖無打架，但其中2男對1男推擠動作，訊後被依違反《社秩法》移請簡易法庭裁罰。

警方調查，11月29日上午7時許，顏男（27歲）、陳男（28歲）、吳男（41歲）3人在板橋館前西路某KTV歡唱結束，豈料消費完後3人卻因為費用分攤不均起口角，顏男、陳男不斷對吳男推擠責罵，3人爆發激烈口角，業者為避免事態擴大，立刻報警。

警方獲報不敢大意，啟動快打部隊到場，發現3人情緒激動，員警先安撫3人情緒，再將3人全帶回派出所釐清、協調，警方經調閱監視器發現，雖然3人並未打架，但3人在大廳內確實有推擠、拉扯行為，訊後3人都被依社維法函送法辦。

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(中時新聞網)